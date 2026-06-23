Caltanissetta. Deliberate dall’Asp proroghe e nuovi incarichi nei Pronto Soccorso e sul territorio

CALTANISSETTA. Attraverso i recenti provvedimenti, la Direzione Aziendale ha disposto importanti proroghe contrattuali e il conferimento di nuovi incarichi per personale medico e del comparto, garantendo la continuità assistenziale ed evitando soluzioni di continuità nei servizi pubblici essenziali.

Il nucleo centrale dei provvedimenti mira a tutelare i livelli assistenziali dei presidi ospedalieri e territoriali della provincia:

A seguito delle attestazioni dei Direttori e Responsabili delle diverse Unità Operative sulla necessità di mantenere in servizio il personale, sono stati protagonisti fino al 31/12/2026 i contratti a tempo determinato di 82 operatori socio sanitari (Oss) e 44 infermieri. Il provvedimento, fondamentale per evitare interruzioni di pubblico servizio, resta subordinato a eventuali e successive determinazioni assessoriali.

Pronto soccorso aziendali: prorogati per sei mesi fino al 31 – 12 – 2026 28 incarichi libero professionali in scadenza a fine giugno, destinati ai medici in servizio presso i Pronto Soccorso dell’Azienda.

Incrementi orari nei pronto soccorso: Contestualmente, per rafforzare la medicina d’emergenza, è stato disposto l’incremento orario per due professionisti già in organico:

Dott. Antonino Lanzalaco: l’orario settimanale sale da 24 a 38 ore (+14 ore).

Dott. Davide Guttadauro: l’orario settimanale sale da 30 a 38 ore (+8 ore).

Sul fronte della specialistica ambulatoriale e delle risposte alle esigenze straordinarie dei presidi ospedalieri, l’ASP ha deliberato i seguenti provvedimenti:

Diabetologia e assistenza territoriale: Dal 1° luglio 2026, conferito un incremento orario a tempo indeterminato (per un totale di 11 ore settimanali) alla Dr.ssa Maria Bonsangue, Specialista Ambulatoriale Interno nella branca di Diabetologia. Le ore saranno ripartite per capillarizzare l’assistenza sul territorio in 4 ore settimanali presso il Poliambulatorio di Santa Caterina Villarmosa e 7 ore settimanali presso la Casa di Comunità di Mazzarino.

Salute Mentale: Conferito un incarico libero-professionale al medico psichiatra Dott. Arcangelo Donato Giammusso per 24 ore settimanali, assegnato al Dipartimento di Salute Mentale.

Farmacia Ospedaliera (presidio Sant’Elia): Per fare fronte a straordinarie ed urgenti necessità aziendali, è stato conferito un incarico a tempo determinato (fino al 31/12/2026) al Dirigente Farmacista Dott. Salvatore Cufari, che presterà servizio presso l’Ospedale “S. Elia” di Caltanissetta.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta prosegue con decisione l’azione di potenziamento delle proprie strutture sanitarie e di stabilizzazione dei servizi all’utenza.