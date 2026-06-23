Due bimbi di 2 e 4 anni morti all’interno di un’auto trasformata in trappola mortale dal caldo estremo

Due bambini di 2 e 4 anni morti all’interno di un’auto trasformata in una trappola mortale dal caldo estremo. È una delle tragedie più sconvolgenti legate all’ondata di calore che sta colpendo l’Europa, dove temperature superiori ai 40 gradi stanno causando vittime, emergenze sanitarie e pesanti disagi in diversi Paesi.

L’allarme è scattato intorno alle 13.20 nel quartiere Bois de l’Ubac di Carpentras, nel sud-est della Francia. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, hanno trovato i due bambini privi di sensi all’interno dell’automobile parcheggiata nel garage dell’abitazione di famiglia. Entrambi erano in arresto cardiocircolatorio.

I tentativi di rianimazione eseguiti dai sanitari si sono rivelati inutili e per i due piccoli non c’è stato nulla da fare. Aperta un’inchiesta sulle cause della morte. Le autorità francesi stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto. Secondo alcune testimonianze, ancora al vaglio degli investigatori, i due fratellini sarebbero entrati autonomamente nel veicolo senza che i genitori se ne accorgessero, rimanendo poi intrappolati nell’abitacolo surriscaldato. La Procura di Carpentras ha aperto un’indagine. La madre dei bambini, colpita da un grave stato di shock, è stata assistita dai soccorritori intervenuti sul posto.