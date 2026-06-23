Arresto sindaco di Spadafora, gli inquirenti: “Durante lo scrutinio modificate da un complice schede nulle o contestabili”

Nell’ambito dell’inchiesta che all’alba di oggi ha portato all’arresto del sindaco di Spadafora (Messina) Letterio Pistone, per scambio elettorale politico-mafioso e corruzione elettorale, emerge inoltre una seconda ipotesi accusatoria che coinvolge il primo cittadino e un’insegnante cinquantenne.

Secondo la Procura, durante la campagna elettorale la donna avrebbe operato all’interno di una sezione elettorale fornendo informazioni in tempo reale sull’andamento delle operazioni di voto e modificando, in alcuni casi, schede nulle o contestabili. In cambio avrebbe ottenuto l’assegnazione di un incarico di collaborazione volontaria presso il Comune e l’ammissione di un familiare al servizio civile retribuito presso la Pro Loco di Spadafora. (Adnkronos)