Il Movimento Civico “Sommatino Vince” presenta il nuovo simbolo: un emblema rinnovato che riflette identità e visione per il futuro

“Cittadine e cittadini, e con profondo orgoglio che vi presentiamo il nuovo simbolo del nostro Movimento Civico “Sommatino Vince”, un emblema rinnovato che riflette la nostra identità e la nostra visione per il futuro. Il nuovo simbolo si presenta come uno scudo circolare dai colori eleganti: un campo centrale blu, impreziosito da un contorno dorato e due ghirlande anch’esse dorate, simboli di vittoria, onore e rinascita. Al centro della composizione, incastonato tra il blu e l’oro, si trova il nucleo visivo che racconta la nostra storia e la nostra speranza. Manteniamo saldamente al centro la classica Torre Civica, l’edificio storico che da sempre contraddistingue il nostro movimento. La sua presenza imponente rappresenta la nostra base solida, le nostre radici e l’impegno costante verso la Comunità Sommatinese.
Al fianco della torre, abbiamo introdotto un elemento fondamentale: un sole stilizzato che sorge proprio dietro di essa. Questo sole mai è solo un elemento decorativo, ma un potente simbolo di speranza, rinascita e della nostra determinazione a portare una “vera primavera sommatinese”, un’era di crescita, prosperità e comunità rinvigorita. Per sensibilizzare ulteriormente all’amore per le nostre origini e alla storia locale, abbiamo inserito un piccolo richiamo a elementi storici del nostro Paese (come ad esempio, il profilo stilizzato di una miniera, a simboleggiare le nostre radici industriali), che si fonde armoniosamente con la struttura della torre, a ricordare che il nostro progresso è indissolubilmente legato al nostro passato. Nella parte superiore del cerchio, in eleganti lettere dorate, leggiamo chiaramente: Sommatino Vince. Un messaggio diretto e forte, che riafferma il nostro nome e la nostra ambizione. Al centro, un nastro rosso si sovrappone parzialmente all’immagine della torre e del sole, con la scritta: vince in blu. In basso, un secondo nastro blu, con i colori del tricolore italiano, presenta la scritta: Manaò in dorato, un tributo alle nostre origini e alla nostra identità locale. Infine, nella parte inferiore, in testo dorato, leggiamo: Sicilia Amministrative 2027. Un’indicazione chiara del nostro impegno e dei nostri obiettivi politici. Questo nuovo simbolo è molto più di una semplice immagine: è una dichiarazione d’intenti. Rappresenta l’unione tra la tradizione, la storia e la modernità. Un movimento che, basandosi sulle sue solide radici (la Torre), guarda al futuro con speranza e determinazione (il Sole), e si impegna a costruire un’amministrazione forte e vicina ai cittadini (le ghirlande e il testo chiaro).È l’immagine della nostro Paese che si rinnova e che guarda avanti, pronta a affrontare le sfide del futuro, uniti e con un obiettivo comune: far vincere Sommatino .Sommatino Vince: Per una Nuova Primavera Sommatinese.” Così in una nota Emilio Manò, Movimento Sommatino Vince.