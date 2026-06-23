Il Movimento Civico “Sommatino Vince” presenta il nuovo simbolo: un emblema rinnovato che riflette identità e visione per il futuro

“Cittadine e cittadini, ​e con profondo orgoglio che vi presentiamo il nuovo simbolo del nostro Movimento Civico “Sommatino Vince”, un emblema rinnovato che riflette la nostra identità e la nostra visione per il futuro.​ Il nuovo simbolo si presenta come uno scudo circolare dai colori eleganti: un campo centrale blu, impreziosito da un contorno dorato e due ghirlande anch’esse dorate, simboli di vittoria, onore e rinascita.​ Al centro della composizione, incastonato tra il blu e l’oro, si trova il nucleo visivo che racconta la nostra storia e la nostra speranza. ​Manteniamo saldamente al centro la classica Torre Civica, l’edificio storico che da sempre contraddistingue il nostro movimento. La sua presenza imponente rappresenta la nostra base solida, le nostre radici e l’impegno costante verso la Comunità Sommatinese.​

Al fianco della torre, abbiamo introdotto un elemento fondamentale: un sole stilizzato che sorge proprio dietro di essa. Questo sole mai è solo un elemento decorativo, ma un potente simbolo di speranza, rinascita e della nostra determinazione a portare una “vera primavera sommatinese”, un’era di crescita, prosperità e comunità rinvigorita. Per sensibilizzare ulteriormente all’amore per le nostre origini e alla storia locale, abbiamo inserito un piccolo richiamo a elementi storici del nostro Paese (come ad esempio, il profilo stilizzato di una miniera, a simboleggiare le nostre radici industriali), che si fonde armoniosamente con la struttura della torre, a ricordare che il nostro progresso è indissolubilmente legato al nostro passato. Nella parte superiore del cerchio, in eleganti lettere dorate, leggiamo chiaramente: Sommatino Vince. Un messaggio diretto e forte, che riafferma il nostro nome e la nostra ambizione.​ Al centro, un nastro rosso si sovrappone parzialmente all’immagine della torre e del sole, con la scritta: vince in blu.​ In basso, un secondo nastro blu, con i colori del tricolore italiano, presenta la scritta: Manaò in dorato, un tributo alle nostre origini e alla nostra identità locale. ​Infine, nella parte inferiore, in testo dorato, leggiamo: Sicilia Amministrative 2027. Un’indicazione chiara del nostro impegno e dei nostri obiettivi politici.​ Questo nuovo simbolo è molto più di una semplice immagine: è una dichiarazione d’intenti. Rappresenta l’unione tra la tradizione, la storia e la modernità. Un movimento che, basandosi sulle sue solide radici (la Torre), guarda al futuro con speranza e determinazione (il Sole), e si impegna a costruire un’amministrazione forte e vicina ai cittadini (le ghirlande e il testo chiaro).​È l’immagine della nostro Paese che si rinnova e che guarda avanti, pronta a affrontare le sfide del futuro, uniti e con un obiettivo comune: far vincere Sommatino .​Sommatino Vince: Per una Nuova Primavera Sommatinese.” Così in una nota Emilio Manò, Movimento Sommatino Vince.