Palermo. Nascondeva droga nella scocca della vespa, arrestato 23enne

La Polizia di Stato nei giorni scorsi, ha arrestato un uomo ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato effettuato da pattuglie moto montate in abiti civili della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della locale Squadra Mobile. I poliziotti hanno sottoposto a controllo un uomo, 23enne palermitano, fermato a bordo di una Vespa Piaggio nella zona di via Dante. Il nervosismo e la tensione palesati durante le fasi dell’accertamento hanno indotto i poliziotti ad approfondire il controllo dagli esiti sorprendenti: sotto la pedana del motociclo sono state rinvenute due scatoline in metallo ancorate alla scocca della vespa tramite una calamita. All’interno dei due contenitori sono state rinvenute 21 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di circa 7 gr. e due dosi di hashish dal peso di 4 gr. ciascuna. Addosso all’uomo invece veniva rinvenuto e sequestrato (poiché ritenuto proveniente dell’attività di spaccio) denaro contante pari a 360,00 euro. L’uomo è stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il provvedimento è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.