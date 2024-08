Stabilizzazione Asu dei Beni Culturali, Antonio De Luca (M5S): “Inaccettabile che manchi una proposta risolutiva, si apra subito un confronto tra le parti”

“Devo dare atto che l’assessorato ai Beni culturali ha fatto tutto quello che c’era da fare sul fronte della stabilizzazione degli Asu dei Beni culturali siciliani, ora la palla passa alla Funzione pubblica e all’Assessorato al Lavoro. Quello che è inaccettabile, invece, è che ancora oggi non esista una proposta univoca, risolutiva e concreta per chiudere una lunghissima stagione di precariato partita ben venti anni addietro”.

Lo ha detto oggi in aula il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca

“Questi lavoratori – ha affermato Antonio De Luca – sono indispensabili per la fruizione del patrimonio artistico e culturale siciliano, dobbiamo scongiurare uno sciopero che creerebbe un pessimo ritorno d’immagine per una regione già alle prese con altre grandi emergenze e anche per le casse della stessa. La norma per la stabilizzazione c’è, si deve solo decidere il modo di applicarla e questo può trovarsi solo se le parti si siedono subito attorno a un tavolo con l’obiettivo di pervenire alla soluzione entro breve termine”