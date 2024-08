Comune di Acquedolci, rimesso in funzione il pozzo di Contrada Buffone

È stato rimesso in funzione con l’effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria da poco meno di una settimana, superando tutte le prove di portata con risultati eccellenti: “circa sei litri al secondo con margini di aumento all’occorrenza”, come riferisce il sindaco del paese, Alvaro Riolo. Si tratta del pozzo di contrada Buffone-due Pulvirenti, nel Comune di Acquedolci, in provincia di Messina. Il pozzo negli anni è stato utilizzato anche per rifornire la Forestale e i paesi limitrofi, in caso di emergenze locali. Nelle prossime ore verrà allacciato alla rete idrica di Acquedolci.









I lavori di riattivazione, per un importo di 45 mila euro, sono stati finanziati dal piano degli interventi previsti dall’Ordinanza di Protezione Civile 1084/2024, soggetto attuatore l’“Assemblea Territoriale Idrica di Messina” , ed ha ricevuto l’approvazione dalla Cabina di regia presieduta dal Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e coordinata dal Dirigente Generale della Protezione Civile Regionale Salvo Cocina.