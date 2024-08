Beach soccer: Sabbie Sicilia. A Marina Ragusa master finale di Serie B

PALERMO (ITALPRESS) – Il campionato regionale di Serie B di beach soccer è giunto alle battute finali. Da domani a domenica, il Circuito Sabbie di Sicilia – voluto dalla Lnd Sicilia e organizzato da I Soci – assegnerà i titoli a Marina di Ragusa. Un viaggio esaltante, quello iniziato a Torre Faro (Messina) a giugno, che ha permesso di portare sulle spiagge siciliane questa disciplina promuovendola a tutti livelli e a tutte le età.

Sei le formazioni finaliste nel maschile. Sporting Alcamo e Taormina Soccer School sono ammesse direttamente in semifinali. Domani si giocheranno due quarti di finale: Uniscuole-Cartia Plant (17.45), Pro Ragusa-Lido Scirocco Modica (18.30). Sabato le semifinali daranno vita a sfide affascinanti. Lo Sporting Alcamo – ammesso direttamente al penultimo atto grazie al ranking – se la vedrà con la vincente di Uniscuole-Cartia Plant. A seguire il Taormina (composto da tanti giocatori storici del beach soccer siciliano) sfiderà la vincente gara due, Pro Ragusa (vincitrice della tappa di Marina di Modica) e Lido Scirocco Modica. Domenica tocca alle donne provare a chiudere la storia. Alle 10.45 la Virtus Marsala affronterà il Vittoria. L’Unime, vincitrice della tappa di Torre Faro e di Marina di Modica, cerca la consacrazione definitiva nel Master finale. Nel pomeriggio, alle 17.30, finale femminile. A seguire si disputerà la finale maschile. Sabato e domenica sarà presente all’ultimo atto che incoronerà i campioni regionali il presidente Sandro Morgana. “Era una scommessa da vincere e ci siamo riusciti – ha affermato Morgana -. Sabbie di Sicilia ha confermato tutto il suo potenziale. Godiamoci questa tre giorni di grande spettacolo per uno sport che in Sicilia ha storia e tradizione con risultati straordinari ottenuti dalle nostre squadre”. Fabio Nicosia presidente de I Soci, sulla scorta anche del successo ottenuto nelle tappe precedenti e nello scorso weekend del beach volley (che completava il progetto a Marina di Modica sulla promozione degli sport sulla sabbia), ricorda: “Abbiamo realizzato un tour pazzesco, animato spiagge, conosciuto amici nuovi, promosso il beach soccer e il beach volley, ricevuto i complimenti sinceri e convinti degli amministratori e dei rappresentanti della Lnd e Fipav, abbiamo portato al limite massimo i nostri sforzi e oggi I Soci rappresentano una eccellenza in Sicilia, ma soprattutto, un gruppo unito, una vera famiglia in movimento per centrare l’obiettivo ambizioso che ci siamo prefissati”.

– Foto: Ufficio Stampa LND Sicilia –

(ITALPRESS).