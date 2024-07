Usa. Attentato a Trump durante un comizio: l’ex presidente ferito da un cecchino poi ucciso

Attentato a Donald Trump. L’ex presidente, durante un comizio a Butler in Pennsylvania, è stato colpito da un cecchino che ha aperto il fuoco da posizione elevata. Trump è stato lievemente ferito ad un orecchio e ha ricevuto cure in ospedale. Una persona, tra il pubblico, è rimasta uccisa. Ci sarebbero due feriti. L’attentatore è stato ucciso dai servizi segreti.

“Sono stato colpito da un proiettile che mi ha trafitto la parte superiore dell’orecchio destro”, ha detto Trump in un posto sul social Truth. “Voglio ringraziare i servizi segreti degli Stati Uniti e tutte le forze dell’ordine per la loro rapida risposta alla sparatoria appena avvenuta a Butler, Pennsylvania. Soprattutto, voglio porgere le mie condoglianze alla famiglia della persona uccisa al raduno e anche alla famiglia di un’altra persona gravemente ferita. È incredibile che un atto del genere possa verificarsi nel nostro Paese”, ha aggiunto l’ex presidente. Trump, come mostrano i video relativi all’attacco, dopo essere stato colpito si è rialzato con l’aiuto dei servizi segreti, ha alzato il pugno e urlato per tre volte ”fight, fight, fight”. In risposta, i suoi sostenitori hanno urlato ‘Usa, Usa’.

“Al momento non si sa nulla del tiratore, che ora è morto. Sono stato colpito da un proiettile alla parte superiore dell’orecchio destro. Ho capito subito che qualcosa non andava, perché ho sentito un sibilo, degli spari e ho sentito subito il proiettile che mi squarciava la pelle. Ho sanguinato in modo abbondante, ho capito cosa stesse succedendo”.

Successivamente, Trump ha diffuso un altro messaggio via mail: “Questo è un messaggio da Donald Trump: non mi arrenderò mai”.

“Il presidente Trump sta bene ed è grato alle forze dell’ordine e ai soccorritori per la loro rapida azione. Il presidente Trump non vede l’ora di unirsi a voi tutti a Milwaukee” per la convention repubblicana “mentre procediamo con la nostra convention per nominarlo come 47° Presidente degli Stati Uniti”, le informazioni diffuse poco dopo dallo staff di Trump. “Come candidato del nostro partito, il Presidente Trump continuerà a condividere la sua visione di Make America Great Again”, la nota. (Adnkronos)