Sicilia. Scippa e rapina due anziani, arrestato

La polizia di Stato e i carabinieri hanno arrestato L.G., 47enne palermitano accusato di una rapina e uno scippo commessi tra aprile e giugno di quest’anno a Ficarazzi e Bagheria. Le indagini sono state svolte dal commissariato di Bagheria e dai carabinieri di Ficarazzi. Secondo gli inquirenti avrebbe agito con un complice. Lo scorso 29 aprile due a bordo di uno scooter hanno strappato a un’anziana una collana d’oro. La vittima, che era in auto ha cercato di reagire, ma poi è stata sopraffatta. Gli agenti e i carabinieri sono riusciti a identificare uno degli autori grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e anche ai social. Lo scorso 3 giugno il secondo colpo: un anziano è stato aggredito mentre portava a spasso il cane. Il rapinatore gli ha strappato la collana d’oro. Sono in corso le indagini per risalire al complice.