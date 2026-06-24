Vallelunga. Rosa Izzo ha presentato le criticità sanitarie del territorio all’assemblea dei sindaci

VALLELUNGA. Il sindaco Rosa Izzo ha preso parte all’assemblea dei sindaci presso il Libero Consorzio di Caltanissetta, avente per oggetto la Situazione del Sistema Sanitario nisseno e la carenza di personale sanitario e parasanitario. Ogni Sindaco presente ha rappresentato le criticità sanitarie del proprio territorio, chiedendo il rispetto del diritto alla salute.

Rosa Izzo in una nota ha spiegato: “In quanto sindaco e massima autorità locale in merito alla sanità, ho rappresentato la situazione specifica di Vallelunga, a partire dall’assenza di un Hub vaccinale, l’assenza di un micro hub o casa di comunità, con la presenza di medici specialisti e infermieri di prossimità, la carenza di medici di famiglia e il rischio di chiusura della guardia medica a causa della carenza di medici.

Ho chiesto di far parte della commissione che si é istituita, formata dai sindaci di Gela, Vallelunga, Butera, Marianopoli e San Cataldo. Tale commissione avrà il compito di redigere l’atto di indirizzo all’Assessorato regionale alla sanità e portare a conoscenza la governance dell’Asp e tutti gli enti preposti in merito alle criticità che interessano il nostro territorio. Siamo certi del fatto che è necessario unire le forze ed innalzare un grido unanime di aiuto per il rispetto del diritto inalienabile alla salute”.