Salute

Vallelunga. Rosa Izzo ha presentato le criticità sanitarie del territorio all’assemblea dei sindaci

Redazione 1

Vallelunga. Rosa Izzo ha presentato le criticità sanitarie del territorio all’assemblea dei sindaci

Mer, 24/06/2026 - 23:31

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VALLELUNGA. Il sindaco Rosa Izzo ha preso parte all’assemblea dei sindaci presso il Libero Consorzio di Caltanissetta, avente per oggetto la Situazione del Sistema Sanitario nisseno e la carenza di personale sanitario e parasanitario. Ogni Sindaco presente ha rappresentato le criticità sanitarie del proprio territorio, chiedendo il rispetto del diritto alla salute.

Rosa Izzo in una nota ha spiegato: “In quanto sindaco e massima autorità locale in merito alla sanità, ho rappresentato la situazione specifica di Vallelunga, a partire dall’assenza di un Hub vaccinale, l’assenza di un micro hub o casa di comunità, con la presenza di medici specialisti e infermieri di prossimità, la carenza di medici di famiglia e il rischio di chiusura della guardia medica a causa della carenza di medici.

Ho chiesto di far parte della commissione che si é istituita, formata dai sindaci di Gela, Vallelunga, Butera, Marianopoli e San Cataldo. Tale commissione avrà il compito di redigere l’atto di indirizzo all’Assessorato regionale alla sanità e portare a conoscenza la governance dell’Asp e tutti gli enti preposti in merito alle criticità che interessano il nostro territorio. Siamo certi del fatto che è necessario unire le forze ed innalzare un grido unanime di aiuto per il rispetto del diritto inalienabile alla salute”.

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