Sais Trasporti cerca meccanici specializzati in manutenzione e riparazione di mezzi pesanti

Sais Trasporti è alla ricerca di meccanici specializzati nella manutenzione e riparazione di mezzi pesanti, con esperienza su autobus tradizionali e su autobus elettrici.

L’azienda di trasporti siciliana cerca professionisti qualificati, con competenze tecniche, capacità diagnostiche e attenzione all’innovazione, per supportare l’evoluzione verso una mobilità sempre più sostenibile e tecnologicamente avanzata.

L’appello è rivolto a tutti i meccanici siciliani che vivono nelle città di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Vittoria, o che sono disposti a spostarsi verso questi centri. Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono inviare il proprio curriculum vitae all’e-mail: candidatura@saistrasporti.com.