Campofranco. Presentata candidatura per progetto di riqualificazione del Centro Sportivo Polivalente

CAMPOFRANCO. L’Amministrazione Comunale di Campofranco ha presentato la candidatura all’Avviso “Sport e Periferie 2026”, richiedendo un finanziamento di 500.000 euro, cui si aggiunge una quota di cofinanziamento comunale pari a 50.000 euro, per un investimento complessivo di 550.000 euro.

Un intervento strategico che punta a restituire alla comunità uno spazio moderno, sicuro e sostenibile, in grado di offrire nuove opportunità di aggregazione, inclusione e crescita sociale.

Gli interventi previsti riguardano la riqualificazione del campo di calcio a 5 con sostituzione del manto erboso, ma anche la realizzazione di un nuovo campo da padel e spazi per attività sportive multidisciplinari tra cui la pallavolo e la realizzazione di un’area giochi per bambini.

Previsto inoltre il rifacimento degli spogliatoi e dei locali di servizio, la sostituzione degli impianti fotovoltaici e del solare termico, l’efficientamento energetico con illuminazione a LED e nuovi impianti, così come anche il recupero delle acque meteoriche e il miglioramento delle prestazioni ambientali, oltre alla riparazione delle recinzioni e messa in sicurezza dell’intero impianto e l’eliminazione delle barriere architettoniche e adeguamento alle normative vigenti.

Campofranco, con i suoi 2.550 abitanti, vive da anni il fenomeno dello spopolamento che coinvolge molti piccoli comuni dell’entroterra siciliano. Ogni anno famiglie e giovani sono costretti a lasciare il territorio alla ricerca di maggiori opportunità.

Per questo motivo, la riqualificazione del Centro Sportivo Polivalente rappresenta molto più di un semplice intervento edilizio: significa creare un luogo di incontro, crescita e inclusione, capace di migliorare la qualità della vita, promuovere stili di vita sani e offrire ai giovani uno spazio in cui costruire relazioni e senso di appartenenza. Lo sport può e deve essere uno strumento di rigenerazione sociale e di contrasto allo spopolamento.