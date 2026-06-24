Vallelunga. Il sindaco invia nota urgente a Prefetto, Caltaqua e Siciliacque per il rifacimento della condotta di adduzione

VALLELUNGA . L’Amministrazione Comunale, tramite il sindaco Rosa Izzo, continua a muoversi con fermezza per difendere il diritto all’acqua della comunità vallelunghese e contrastare i continui disservizi idrici. Il Sindaco e l’Amministrazione hanno formalmente trasmesso una nota urgente a Sua Eccellenza il Prefetto di Caltanissetta, a Caltaqua, a Siciliacque, all’Ati Idrico e a tutte le Autorita’ competenti.

“Abbiamo preteso con forza – ha spiegato il sindaco Izzo – un intervento strutturale non più rimandabile: il rifacimento immediato e integrale della condotta di adduzione, ormai del tutto obsoleta e soggetta a continui guasti che mettono in ginocchio il nostro territorio”.