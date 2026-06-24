Santa Caterina. Manifestazione di interesse per formare elenco di soggetti interessati alla gestione dei Centri Estivi

SANTA CATERINA. Il Comune di Santa Caterina Villarmosa rende noto l’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di un elenco di soggetti interessati alla gestione dei Centri Estivi 2026 destinati a minori di età compresa tra 3 e 17 anni.

L’iniziativa è rivolta agli enti, associazioni, cooperative e agli altri soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso, che intendano collaborare alla realizzazione di attività educative, ricreative e di socializzazione rivolte ai minori durante il periodo estivo.

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il 2 luglio 2026. Si invitano gli interessati a prendere visione della documentazione allegata e a presentare la propria candidatura entro i termini stabiliti.