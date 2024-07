Incidente sulla A19 Palermo-Catania, un morto e un ferito

Una persona è morta a causa di un tamponamento che ha coinvolto due auto lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”. L’incidente è avvenuto nella carreggiata in direzione Palermo, al chilometro 147.900. Nell’impatto è rimasta ferita un’altra persona che è stata trasporta in elisoccorso. Per consentire le operazioni di soccorso, il tratto tra Agira e Catena Nuova è stato chiuso e il traffico deviato al momento su percorsi alternativi. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per chiarire la dinamica del sinistro.