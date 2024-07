Emergenza rifiuti, incendi di spazzatura a Palermo

Continua l’emergenza rifiuti a Palermo con diverse strade trasformate in discariche. Da ieri pomeriggio alla scorsa notte i vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento di roghi di spazzatura accatastata per strada. Le fiamme sono state appiccate in viale XXVII Maggio nella zona di Brancaccio, in via Albergheria e in corso Calatafimi. Ancora gli incendi allo Zen, in viale Croce Rossa e in viale Michelangelo dove le fiamme oltre ai sacchetti hanno avvolto un albero. I pompieri sono stati impegnati anche in incendi di vegetazione ad Alimena, Campofelice, Partinico, Prizzi e Godrano.