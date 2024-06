Vannacci: “Niente diffamazione, archiviata querela Egonu”

(Adnkronos) –

La querela di Paola Egonu nei confronti del generale Roberto Vannacci è stata archiviata. Lo annuncia l'europarlamentare della Lega con un post sui social. "Ringrazio sentitamente l'avvocato Massimiliano Manzo, e tutto il suo staff, per l'ottimo lavoro svolto. Il gip di Lucca, Alessandro Dal Torrione, nell'ordinanza di due pagine, si è espresso in favore dell'archiviazione in merito all'accusa, contestatami, di diffamazione nei confronti della pallavolista Paola Egonu", scrive Vannacci. Il caso era legato alle frasi sulla stella della pallavolo azzurra contenute nel nel libro 'Il mondo al contrario', il primo volume pubblicato dal generale. Come riferisce Vannacci "non risulta emergere un superamento del limite della continenza che possa dirsi indicativo della volontà, da parte dell'indagato, di offendere gratuitamente la reputazione della Egonu, nonché di denigrarla, di sminuirne il valore, di portare un attacco indebito alla persona". A maggio, Vannacci ha inviato una lettera a Egonu. "Mai chiesto scusa" all'atleta "non ce ne sono i motivi", aveva detto riferendosi alla missiva. Si è trattato "solo di chiarimenti già esternati in decine di interviste. Ho tra l'altro ribadito che le caratteristiche somatiche della signora Egonu non rappresentano la stragrande maggioranza degli italiani", aveva concluso l'ex parà della Folgore. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)