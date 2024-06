Tacconi, operato per 5 ore per ischemia arteriosa

(Adnkronos) – Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, è stato operato oggi all'ospedale Molinette di Torino. Il 67enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico durato cinque ore per ricanalizzazione endovascolare aorto iliaca e ricostruzione chirurgica della arteria femorale. L'operazione, "tecnicamente riuscita con attuale buon esito clinico", si è resa necessaria, fanno sapere in una nota dall'ospedale, "per un grave quadro di ischemia arteriosa dell'arto inferiore destro, a causa di arteriopatia diffusa aorto iliaco femorale (ostruzione arteriosa da aorta a femore)". Una patologia, precisano, non connessa a quella pregressa – un'emorragia cerebrale provocata da un'ischemia – che aveva colpito il calciatore nel 2022 mentre si trovava ad Asti. Dopo l'intervento il paziente, conclude la nota dell'ospedale "è sveglio, lucido e asintomatico e ora verrà trasferito nella Rianimazione ospedaliera". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)