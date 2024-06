Palermo, sequestrati hashish e cocaina in un negozio d’abbigliamento

I finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Palermo hanno sequestrato in un esercizio commerciale a Partinico un chilo e mezzo di hashish e 68 grammi di cocaina nascosta nel controsoffitto. Nel negozio sono stati trovati anche capi di abbigliamento e accessori di alta moda contraffatti. Il titolare dell’esercizio commerciale è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e denunciato per ricettazione e per il commercio di prodotti recanti segni falsi. Il commerciante non ha esibito fatture di acquisto della merce esposta e messa in vendita con prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato.