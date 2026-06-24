Salute

Montedoro. Consegnato nuovo scuolabus per il trasporto scolastico degli studenti

Redazione 1

Montedoro. Consegnato nuovo scuolabus per il trasporto scolastico degli studenti

Mer, 24/06/2026 - 22:49

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MONTEDORO. L’Amministrazione Comunale annuncia l’avvenuta consegna del nuovo scuolabus, un mezzo moderno e sicuro destinato al trasporto scolastico dei ragazzi. Il nuovo veicolo, realizzato grazie al contributo della Regione Siciliana – Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, garantirà standard elevati di sicurezza e comfort per tutti gli studenti del nostro territorio.

Un investimento concreto sul futuro dei nostri giovani e sul diritto allo studio, perché ogni bambino e ogni bambina possa raggiungere la scuola in sicurezza, ogni giorno.

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