Montedoro. Consegnato nuovo scuolabus per il trasporto scolastico degli studenti

MONTEDORO. L’Amministrazione Comunale annuncia l’avvenuta consegna del nuovo scuolabus, un mezzo moderno e sicuro destinato al trasporto scolastico dei ragazzi. Il nuovo veicolo, realizzato grazie al contributo della Regione Siciliana – Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, garantirà standard elevati di sicurezza e comfort per tutti gli studenti del nostro territorio.

Un investimento concreto sul futuro dei nostri giovani e sul diritto allo studio, perché ogni bambino e ogni bambina possa raggiungere la scuola in sicurezza, ogni giorno.