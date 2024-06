Infiorosa 2024. A Favara arriva Carmelo Caccamo con la Signora Santina. Da oggi c’è il tappeto floreale

E’ entrato nel vivo la seconda edizione di INFIOROSA 2024 che si svolge a Favara da ieri 31 maggio e fino a domani, domenica 2 giugno.

Ieri i maestri dell’Associazione “Maestri Infioratori di Noto”, giunti a Favara, hanno cominciato a “spetalare” i fiori. Da stamattina sono all’opera per realizzare un tappeto floreale di circa 21mq utilizzando i petali, gli steli e vario materiale vegetale come crusca, torba, caffè, riso, semenze varie.

La creazione voluta dall’organizzatrice dell’evento, Antonella Airò, sarà un omaggio alla Festa della Repubblica Italiana e alle forze dell’ordine come Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza.

L’immagine ritrae i loghi delle forze dell’ordine su fondo rosa, con in alto quella che dal giugno 1946 è l’immagine dell’Italia democratica. Una foto-icona di una splendida ragazza 24enne chiamata a impersonare la gioventù e la speranza di un Paese che guardava avanti dopo il fascismo e la guerra. Una 24enne che festeggiava la vittoria della Repubblica sulla monarchia. Una foto scattata da Federico Patellani e utilizzata per illustrare articoli e libri, mostre e manifestazioni politiche per celebrare l’anniversario del referendum del 2 giugno 1946. La foto fu pubblicata per la prima volta il 15 giugno del 1946 sulla copertina del settimanale Tempo.

Intanto ieri sera piazza Cavour si è trasformata in un’enorme balera con la serata a cura di Peppuccio Barravecchia. In tanti hanno ballato e imparato a ballare fino a mezzanotte. Sono arrivati da tutta la provincia e oltre per divertirsi e passare una serata in piacevole armonia. Peppuccio si è riconfermato un trascinatore delle folle.

Intanto in piazza Vespri, l’area food era pronta a soddisfare le numerose richieste degli avventori che hanno potuto mangiare, sfamarsi e gustare sapori tipici locali anche delle altre zone della Sicilia.

Stasera, Sabato 1 giugno, arriverà la Signora Santina (alias Carmelo Caccamo) che con la sua ilarità farà divertire tutti. Nel corso della serata ci saranno sfilate, esibizioni varie, e tanti momenti di solidarietà.

La mattina di Domenica 2 giugno, sarà il momento dei saluti e dei ringraziamenti agli infioratori e alle forze dell’ordine. Nella serata di domenica invece ci sarà tutto il ritmo latino americano dei Los Locos.