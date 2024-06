GELA. Oggi, mercoledì 27 giugno alle ore 12 si terrà un incontro tra le associazioni di Protezione Civile e le associazioni datoriali per la gestione della Ztl al Lungomare ed al centro storico.

In particolare, si parlerà anche di campagna di prevenzione incendi e della crisi idrica, due temi parecchio delicati e al tempo stesso attuali per i quali si sta cercando di mettere a punto un campo di strategie utili per una loro soluzione adeguata.