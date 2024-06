BOMPENSIERE. Oggi 19 giugno 2024 dalle ore 12 verrà messa a disposizione della cittadinanza un’autobotte di acqua potabile. Lo ha reso noto il sindaco Salvatore Virciglio.

L’autobotte sarà collocata in via san Francesco (dietro la Chiesa). Per regolamentare il flusso degli accessi il sindaco ha invitato la cittadinanza a prelevare al massimo 40 litri di acqua per ciascun nucleo familiare, in maniera da potere soddisfare il maggior numero di persone.