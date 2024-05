Sicilia. Convocato tavolo di crisi per formazione professionale

L’assessore regionale dell’Istruzione e della formazione professionale ha convocato le associazioni datoriali per giovedì 16 maggio alle 10 nella sede di via della Regione Siciliana a Palermo. Il tavolo di crisi è stato attivato per una verifica sullo stato di avanzamento delle procedure relative agli avvisi in corso e sulle eventuali responsabilità dell’amministrazione nei ritardi dei pagamenti. L’obiettivo è trovare soluzioni amministrative immediate a queste problematiche, rispondendo così alla richiesta delle principali associazioni rappresentative degli enti della formazione professionale che hanno chiesto l’attivazione urgente del tavolo e inviato una diffida, con particolare riferimento all’avviso Gol.Sono stati invitati gli assessori regionali della Famiglia, del lavoro e delle politiche sociali e dell’Economia; i dirigenti generali dei dipartimenti Istruzione, università e del diritto allo studio; Formazione professionale; Lavoro, impiego, orientamento e attività formative.L’incontro sarà l’occasione per consentire alle amministrazioni di fornire risposte alle problematiche avanzate dalle parti datoriali e permettere al governo regionale di individuare una soluzione definitiva alle criticità evidenziate.Intanto, l’assessorato rende noto che sono state sbloccate le somme di acconto nella misura del 70% relative ai corsi Iefp.