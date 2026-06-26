Fidapa Caltanissetta incontra i ragazzi del Comitato Biblioteca del Centro DesTEENazione: donati tre libri

Lo scorso 24 giugno la Sezione Fidapa di Caltanissetta ha incontrato i ragazzi del Comitato Biblioteca del Centro DesTEENazione. “Questo incontro della Sezione Fidapa di Caltanissetta è stato molto piacevole e costruttivo – ha dichiarato la presidente Fidapa Sezione di Caltanissetta Giovanna Ficarra -.

Sono stati donati dalla Sezione Fidapa Cl tre libri scelti dai ragazzi del Comitato Biblioteca a seguito di una loro riunione che dimostra un operato democratico teso all’ascolto e al rispetto delle opinioni dei membri per soddisfare i desideri di tutti. Due generazioni si sono confrontate e hanno interloquito sull’importanza del libro per la formazione culturale ed esistenziale dell’umanità – ha continuato -. Gli Operatori di questo Centro svolgono in modo professionale il loro ruolo di educare e sostenere i giovani dagli 11 anni ai 21 e per questo lavoro appassionato meritano il plauso, perché i lavori laboratoriali sono degni di apprezzamento. L’accoglienza alle Fidapine è stata perfetta ha concluso -. Agli operatori e ai ragazzi i nostri complimenti e un Grazie di cuore”.