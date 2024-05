Sicilia. Bimbo morto di peritonite, genitori: “Si faccia luce sulle cause”

Chiedono giustizia i genitori di un bambino di soli cinque anni deceduto in seguito a una peritonite acuta tre giorni dopo la visita dal pediatra. La famiglia, residente a TRAPANI, vuole che si faccia luce sulle cause che hanno portato il piccolo alla morte. Ad assistere i genitori l’avvocato Massimiliano Fabio. L’udienza preliminare si terrà il 17 luglio. La vicenda risale al giugno dello scorso anno, quando la madre ha riferito al pediatra di fiducia i sintomi accusati dal figlio.

Il medico avrebbe consigliato la somministrazione di un integratore in gocce poi avrebbe sottoposto il bambino a una visita ambulatoriale che si è conclusa con la diagnosi di una comune gastroenterite. “Ha somministrato una terapia medica, ripetendo che la situazione era nella normalità. Le condizioni del bambino, invece, sono precipitate: a circa 24 ore dalla visita, Giorgio si è aggravato e i genitori lo hanno immediatamente affidato alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di TRAPANI dove il bambino è stato operato d’urgenza con diagnosi di “appendicite acuta con peritonite”, affermano i familiari.

Trasferito in rianimazione all’ospedale dei Bambini di Palermo, con diagnosi post-operatoria di “occlusione intestinale da appendicite acuta perforata gangrenosa con ascesso pericecale e peritonite diffusa e stato settico”, il piccolo è morto il 29 giugno, tre giorni dopo la visita ambulatoriale. I genitori hanno scelto di donare gli organi, ma proprio per la gravità delle infezioni, l’espianto non è stato fatto.

Il legale ha presentato un esposto per chiedere l’accertamento delle responsabilità. Il responso della perizia ha escluso le responsabilità degli ospedali di TRAPANI e di Palermo, mentre le accuse secondo il pediatra sono di omicidio colposo o lesioni personali in ambito sanitario “per aver omesso cautela, scrupolo, attenzione e diligenza nelle cure prestate al minore, dopo che i genitori richiedevano allarmati il suo intervento, mostrando un atteggiamento di insofferenza nei confronti dei timori manifestati dagli stessi, non interpretando correttamente la sintomatologia e senza sottoporre il piccolo ad ulteriori ed approfonditi accertamenti”, dice il legale in una nota.