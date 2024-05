Salvini: “Toti? Dimissioni sarebbero resa”

(Adnkronos) – “Dimettersi sarebbe una resa dal mio punto di vista perché domani qualunque inchiesta, qualunque avviso di garanzia o rinvio a giudizio porterebbe alle dimissioni di un sindaco o di un amministratore”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a margine di Next Mobility Exhibition nei padiglioni della Fiera di Milano a Rho parlando dell’inchiesta per corruzione che coinvolge il governatore della Liguria Giovanni Toti, agli arresti domiciliari. “Non sono in condizione di suggerire niente a Giovanni, che ritengo un ottimo amministratore – ha sottolineato Salvini -. In Italia e in tutti i Paesi civili qualcuno è colpevole se condannato in tre gradi di giudizio. Non basta un’inchiesta, lo invito a dimostrare che ha lavorato correttamente e spero che i giudici gli diano velocità la possibilità di farlo”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)