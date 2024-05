Presentata l’edizione 2024 del Concorso d’eleganza Villa d’Este

(Adnkronos) – L’edizione 2024 del Concorso d’eleganza Villa d’Este si svolgerà dal 24 al 26 maggio prossimi nel prestigioso Grand Hotel Villa d'Este.

Si tratta di una tappa esclusiva dove eleganza, lusso e veicoli d'epoca straordinari si fondono dando vita ad un week end unico dove si potranno vedere 50 veicoli tra i più spettacolari delle loro epoche. Le vetture in concorso saranno oltre 50, suddivise in 8 classi, tra i pezzi più esclusivi citiamo la Bugatti Type 35C Grand Prix del 1926; l' Alfa Romeo 8C 2300 Spider Filoni del 1932 di cui esistono solo pochi esemplari al mondo e per la classe delle supercar già confermata la presenza della Ferrari 335s Spider Scaglietti che ha avuto ben 3 anime sportive ed è stata guidata anche da Juan Manuel Fangio e Stirling Moss.

Il Concorso d’eleganza Villa d’Este 2024 sarà caratterizzato da contenuti assolutamente speciali. Quest’anno, infatti, l'arte su quattro ruote sarà al centro della scena: l’artista americana Julie Mehretu e la 20a BMW Art Car faranno tappa sul Lago di Como in preparazione della 24 Ore di Le Mans, che si terrà il 15 e 16 giugno prossimi. La sfilata del Concorso d'Eleganza sulla terrazza di Villa d'Este si svolgerà come di consueto nella giornata di sabato. Il Best of Show sarà incoronato dalla Giuria e il veicolo in questione sarà premiato con il Trofeo BMW Group la domenica sera. In contemporanea alla manifestazione BMW Italia presenterà a livello nazionale la commercializzazione della nuova Serie 5 Touring, da sempre emblema del piacere di guidare e dell'eleganza sportiva. Oltre all’evento per collezionisti e intenditori di auto classiche a Villa d’Este, ci sarà spazio anche per la partecipazione del grande pubblico grazie al Public Day previsto per domenica 26 Maggio dove i visitatori avranno l'opportunità unica di assistere alla sfilata completa dei veicoli del Concorso d'Eleganza Villa d'Este negli splendidi giardini di Villa Erba. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)