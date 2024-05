Malagò: “Race for the cure messaggio potente per prevenzione”

(Adnkronos) – “Noi siamo testimonial, portabandiera e sostenitori della prevenzione. Per chi fa sport è indispensabile avere certezza dell’idoneità sportiva e più in alto sali e più è indispensabile. Sarebbe formidabile se si allargasse alla popolazione e la Komen, scegliendo questa corsa, manda un messaggio potente sulla prevenzione”. Così all’Adnkronos Salute il presidente del Coni Giovanni Malagò alla partenza della Race for the cure a Roma. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)