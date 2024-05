Licenziamenti a Seattle per Take-Two Interactive, 70 i profili coinvolti

(Adnkronos) – Take-Two Interactive, colosso dell'industria videoludica noto per la serie di Grand Theft Auto e Red Dead Redemption, ha annunciato un duro colpo per il suo ufficio di Seattle, con il licenziamento di 70 dipendenti. Questa decisione è stata rivelata attraverso una notifica WARN inviata al Dipartimento di Sicurezza dell'Impiego dello stato di Washington. L'ufficio di Seattle è sede dello studio Intercept Games, controllato da Take Two, che è attualmente impegnato nello sviluppo di Kerbal Space Program 2. Take-Two, che detiene etichette editoriali come Rockstar Games e 2K, aveva già annunciato il mese scorso la decisione di ridurre il 5% del proprio personale, circa 600 persone, e di interrompere diversi progetti in corso. Questo taglio di personale fa parte di una più ampia ristrutturazione aziendale che mira a consolidare le operazioni e a ottimizzare le risorse in un periodo economicamente turbolento per l'industria. I licenziamenti e la chiusura delle operazioni a Seattle rappresentano un duro colpo per la comunità locale, che perde non solo posti di lavoro ma anche un importante punto di riferimento nel settore dello sviluppo videoludico. Take-Two ha espresso il proprio impegno a supportare i dipendenti colpiti durante questo difficile periodo di transizione, offrendo pacchetti di risarcimento e assistenza nella ricerca di nuove opportunità di lavoro. Tuttavia, la comunità e gli stakeholder locali rimangono in attesa di ulteriori sviluppi e della possibile ricollocazione delle risorse e dei progetti interrotti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)