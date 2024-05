La Mercedes Classe G entra nella famiglia delle EQ

(Adnkronos) – La Mercedes Classe G diventa elettrica e si chiamerà Mercedes-Benz G 580 e sfrutterà tutta la tecnologia EQ presenti anche sulle altre vetture. La batteria è agli ioni di litio ad alta tensione da 116 kWh e questo consente un'autonomia fino a 473 chilometri secondo il WLTP. La nuovissima Classe G elettrica è alimentata da quattro motori controllati singolarmente e posizionati vicino alle ruote. Sono integrati nella struttura del telaio e sviluppano una potenza massima totale di 432 kW e una coppia massima di 1.164 Nm. La nuova Classe G elettrica vanta come sempre una tecnologia all'avanguardia soprattutto su questa versione, infatti una centralina off-road riprogettata come il nuovo OFFROAD COCKPIT e il "cofano trasparente" consentono un'esperienza off-road digitale. Per visualizzare tutti i dati informativi della nuova Classe G troviamo un sistema di infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) e un ampio display per il guidatore e infotainment da ben 31,2 centimetri con comandi a sfioramento sono di serie. Con una profondità massima di guado di 850 millimetri, la Classe G elettrica supera di 150 millimetri le sue controparti a motore tradizionale mentre la trasmissione off-road LOW RANGE aumenta la propulsione grazie a uno speciale rapporto ridotto. Mercedes ha pensato anche ad un suono di guida specifico per la G che comprende un suono "aura" e una serie di suoni "evento".

