Il rapper poliziotto siciliano Revman prosegue la lotta contro il bullismo con due brani disponibili dal 20 maggio sui digital store

Revman, il celebre rapper-poliziotto siciliano in servizio nelle periferie milanesi, prosegue la sua lotta contro il bullismo con due brani potenti e significativi: “Trapper AntiBulli” e “ZeroBulli”. Entrambi i singoli saranno disponibili su tutti i digital store a partire da lunedì 20 Maggio.

L’artista-agente continua il suo impegno nel sociale attraverso la divulgazione del suo “Rap della Legalità”: a pochi mesi dal successo di “Rogoredo Trap 2.0”, torna infatti con due nuovi inni di resistenza urbana, entrambi nati dai Laboratori Rap condotti nelle scuole milanesi in collaborazione con l’associazione FarexBene e l’Ufficio Regionale Scolastico della Lombardia. I brani, sono stati interamente realizzati all’interno delle scuole primarie di Baggio e del quartiere Adriano.

“Trapper AntiBulli” è un appello collettivo a riconoscere e respingere la violenza e le false apparenze. Con un flow incisivo e un testo diretto, la traccia invita alla riflessione sull’importanza dell’uso delle parole, promuovendo un ambiente privo di violenza ed una nuova consapevolezza. Un dialogo aperto con la società che dona una nuova prospettiva sulle false immagini spesso associate alla cultura giovanile urbana.

“ZeroBulli”, offre invece una visione più ampia e universale, parlando a tutti coloro che sono stati marginalizzati o feriti. Con un ritmo deciso e incalzante, il pezzo mira a favorire un ambiente di accettazione reciproca e sostegno, invitando a prendere posizione contro il bullismo e facilitando un clima di inclusione e rispetto.

Questi due brani sono manifestazioni tangibili della determinazione dei giovani milanesi nel contrastare il bullismo e ogni forma di violenza all’interno delle loro comunità. Revman, insieme a figure professionali come la psicologa Marta Mereghetti e la psicoterapeuta Annapaola Primavesi, ha guidato i giovani in un viaggio musicale e personale, trasformando le loro esperienze ed i loro sentimenti in arte ed in messaggi di coraggio, resilienza e speranza per un domani migliore.