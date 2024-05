Harry a Londra senza Meghan, incontrerà Carlo

(Adnkronos) – Il principe Harry è tornato nel Regno Unito per celebrare, domani, il decimo anniversario degli Invictus Games. Il figlio di Carlo, quinto in linea di successione al trono, mancava dal Paese da febbraio, quando incontrò il padre per una visita lampo, dopo la notizia della sua diagnosi di cancro. Dovrebbe incontrare il sovrano arrivato oggi a Clarence House dal Castello di Windsor, come riferisce il Daily Mail. Il duca di Sussex è atterrato a Londra nel pomeriggio, senza la moglie Meghan e i figli Archie e Lillibet. Alloggerà in un hotel di Londra. Harry dovrebbe tenere un discorso domani per celebrare l'anniversario dei giochi da lui fondati nel 2014 durante una cerimonia di ringraziamento nella Cattedrale di St Paul. Il suo arrivo – scrive l'Independent – è stato annunciato dal giornalista che si occupa di cose reali, Chris Ship su X, che ha rivelato che Harry parteciperà anche oggi ad alcuni eventi legati agli Invictus. Come riportato da Page Six, all'evento non prenderà parte nessuno dei parenti stretti del duca, sebbene, come ha detto una fonte, sia il principe William che altri membri della famiglia reale siano stati invitati. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)