Giustizia, Nordio “Nessuno scontro con magistrati, ma riforma si farà”

PALERMO (ITALPRESS) – “Da parte mia non c’è nessuna volontà di entrare in conflitto con la magistratura, ma è giusto che i nostri programmi siano chiari: l’elettorato ci ha incaricato con voto democratico di riformare la giustizia, se esiste un punto d’incontro riguarda proprio l’assoluta indipendenza dei magistrati requirenti e giudicanti. Da parte nostra ci atterremo in tutto e per tutto alla convenzione di Bordeaux: spero non si parli più di conflitto tra politica e magistratura, ma che tra le parti vi sia un dialogo propositivo”. A dirlo è il ministro della Giustizia Carlo Nordio durante il 36esimo congresso nazionale dell’Anm al Palermo Marina Yachting.

