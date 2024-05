(Adnkronos) – Tadej Pogacar continua a dominare il Giro d'Italia. Lo sloveno della Uae team Emirates vince l'ottava tappa, con partenza da Spoleto e arrivo in salita a Prati di Tivo dopo 152 km, dopo una volata a ranghi ristretti, conquistando il terzo successo (il 10° in stagione) in questa edizione della corsa rosa. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)