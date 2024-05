Edinamic lancia il primo motore al mondo in carbonio

(Adnkronos) –

Edinamic presenta il primo motore completamente in carbonio per e-bike.

Si chiama EDC1 e rappresenta un propulsore unico nel suo genere, in grado di assicurare una spinta costante, ma anche un’ottima assistenza alla pedalata. La sua mission è quella di realizzare motori per bici elettriche, utilizzando tecnologie all’avanguardia ed ottenere performance straordinarie. Tra le caratteristiche principali dell’EDC1 c’è il meccanismo di sgancio della pedalata, un sistema brevettato che consente al ciclista di svincolarsi dall’assistenza, rendendo così la sua bici pedalabile e trasformandola, conseguentemente, in un modello muscolare, quando è spento il motore o si superano i 25 km/h. Il motore in carbonio della Edinamic sarà presentato al Bike Festival Riva 2024 Un evento in programma a Riva del Garda (Trento), da giovedì 2 maggio a domenica 5 maggio. “Questo motore di nuova concezione nasce dopo un percorso di progettazione e test da parte dello staff di Edinamic – spiega Alessandro Campanini, fondatore e Ceo della Edinamic – e risponde a uno scopo preciso definito nella nostra mission aziendale: realizzare prodotti che, oltre a garantire benefici, sappiano anche regalare emozioni”. Campanini è appassionato di ciclismo, sport che pratica soprattutto in sella alle mountain bike, “e dopo aver provato una mtb fornita di motore elettrico – aggiunge – ho immaginato lo sviluppo e l’evoluzione che avrebbe potuto avere la tecnologia. Con questi presupposti è stato prima ideato e poi progettato il primo motore in carbonio”.

