Diablo IV, le novità della Stagione 4

(Adnkronos) – Il 14 maggio segnerà l'arrivo di un importante aggiornamento per Diablo IV, che inaugurerà la Stagione 4: Bottino Rinnovato, introducendo una serie di cambiamenti significativi destinati ad arricchire l'esperienza di gioco. Il cuore dell'update risiede in una completa revisione del sistema di interazione con gli oggetti. Gli sviluppatori hanno semplificato la scelta e la personalizzazione dell'inventario, rendendo più accessibile il sistema di potenziamento dello stesso. Il nuovo sistema di "Tempra" permette ai giocatori di aggiungere power up casuali agli oggetti tramite ricette ottenibili in tutto il mondo di Sanctuarium, aumentando così la personalizzazione e l'efficacia dell'equipaggiamento. Un'altra introduzione significativa è il rinnovato Codex del potere, ora più interattivo e utile, che registra ogni oggetto leggendario trovato, permettendo ai giocatori di selezionare la migliore versione di ogni leggendario per il loro equipaggiamento senza dover conservare fisicamente l'oggetto. La Stagione 4 introduce anche gli "affissi superiori", una nuova categoria di affissi disponibili come bottino ancestrale al Livello del Mondo 4, offrendo valori superiori rispetto agli affissi normali. Inoltre, il processo di "Rifinitura" consente di potenziare ulteriormente gli affissi di un oggetto, ideale per quei giocatori che cercano di ottimizzare al massimo la loro configurazione. La "Fossa" rappresenta una nuova sfida che attende chiunque abbia completato Diablo IV, nella quale i giocatori possono testare le loro configurazioni ottimizzate e sbloccare risorse rare per migliorare ulteriormente l'equipaggiamento. Parallelamente, la Marea infernale è stata arricchita con nuove attività e incontri con nemici più impegnativi, inclusi gli Infernogeni, potenti eroi caduti di Sanctuarium ora alleati con i demoni. I giocatori potranno anche partecipare ai "Rituali Maledetti", battaglie intense in sequenza fino a confrontarsi con la Signora del Sangue, un nuovo mini boss che rappresenta la sfida definitiva della Marea infernale. Unendosi ai Lupi di Ferro, una nuova fazione introdotta in questa stagione, i giocatori potranno accumulare onore partecipando all'attività stagionale del "Richiamo dei Lupi". L'onore guadagnato sbloccherà accesso a ricompense esclusive che potenzieranno ulteriormente il percorso stagionale dei giocatori. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)