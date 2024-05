Cina, attacco con coltello in ospedale: almeno 2 morti e 21 feriti

(Adnkronos) – E' di almeno due morti e 21 feriti il bilancio di un attacco con coltello compiuto in un ospedale nella provincia sudoccidentale cinese dello Yunnan. Lo riferisce la Cnn, che cita media statali. L'attacco ha avuto luogo in un ospedale locale nella contea di Zhenxiong. "Diversi video mostrano un sospetto che viene arrestato dalla polizia in un vicino centro benessere", ha riportato l'emittente Guizhou. Ancora non si hanno conferme del fatto che la persona arrestata sia l'aggressore. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)