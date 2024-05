Charlotte compie 9 anni, mamma Kate scatta una nuova foto

(Adnkronos) – Compie nove anni oggi la principessa Charlotte. E, come era stato lo scorso 23 aprile per i sei anni del fratello e principe Louis, Kensington Palace ha diffuso una sua nuova fotografia che la ritrae in giardino accanto ad alcuni fiori. Anche questa volta dietro l'obiettivo, a scattare la foto, è stata mamma Kate Middleton, come ha precisato Kensington Palace. L'immagine ritrae Charlotte sorridente, i lunghi capelli biondi sciolti, in un giardino accanto a una pianta in fiore. "Buon nono compleanno, Principessa Charlotte! Grazie per tutti i messaggi gentili di oggi", si legge sui social. Il primogenito di William e Kate, il principe George, compirà invece 11 anni il prossimo 22 luglio. E' il secondo in linea di successione al trono dopo il padre. La festeggiata di oggi Charlotte è invece terza in linea di successione al trono. Amante della danza, in particolare del balletto e del tip tap, è nota per essere la più esuberante rispetto ai suoi due fratelli. La madre, la Principessa del Galles, descrive Charlotte come "quella che comanda". I suoi secondi nomi sono Elizabeth, come la regina e bisnonna defunta, e Diana, come la principessa e nonna mai conosciuta. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)