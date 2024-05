Catania. Ruba 40 chili di metalli da bus in panne: arrestato

A Mascali (Catania) i carabinieri hanno arrestato un 48enne che hanno sorpreso in via San Giuseppe a rubare tubazioni dell’aria condizionata e dell’impianto di raffreddamento di un autobus per turisti. Il mezzo era stato lasciato parcheggiato in strada perché il giorno prima era stato interessato da un incendio che ne aveva danneggiato la parte posteriore, rendendo poco agevole l’immediata rimozione. L’arrestato deve rispondere di furto aggravato. L’arresto è stato convalidato dal Gip.