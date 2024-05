Castel Volturno, 15enne si tuffa in piscina e muore

(Adnkronos) – Tragedia nel primo pomeriggio di oggi in una struttura ricettiva di Pinetamare, a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Un 15enne di Capua si è tuffato in piscina ed è morto, probabilmente stroncato da un malore o da una congestione. Il ragazzo era alla festa di un'amica insieme ad alcuni coetanei, quando si è verificata la tragedia. Vani sono stati i soccorsi e i tentativi di rianimazione. Sul caso, la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un'inchiesta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Castel Volturno e il magistrato di turno. Come primo atto dovuto, la salma resterà a disposizione per l'autopsia, mentre sono stati già ascoltati diversi testimoni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)