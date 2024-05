Caltanissetta, arrestato marocchino: deve scontare condanna per sfruttamento del lavoro

Caltanissetta, la Polizia di Stato ieri ha tratto in arresto un 39enne di nazionalità marocchina, in esecuzione di provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Caltanissetta, a seguito di sentenza di condanna del Tribunale a 2 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di associazione per delinquere e sfruttamento del lavoro in concorso.

L’arrestato, rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione dove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare.