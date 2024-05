Caltanissetta. Al The Bridge Jazz Club grande attesa per il concerto del trio Di Pietra – Salemi – Macrì

CALTANISSETTA. Terzo appuntamento questa sera 17 maggio alle 20.30 del primo ciclo di concerti del The Bridge Jazz Club, il cui presidente, Giuseppe Miraglia, annuncia che presto sarà presentato il ciclo estivo di concerti che vedrà protagonisti giovani e talentuosi artisti siciliani.

Roberto Macrì

Sul palco della sala di via Borremans, in elegante stile night club, si esibirà il trio di Debora Di Pietra, con il trombettista Carmelo Salemi e il pianista Roberto Macrì. In scaletta un repertorio swing e jazz, selezionato tra i più importanti e conosciuti standards e alcuni brani del soul internazionale. I tre artisti che si esibiranno questa sera 17 maggio hanno già all’attivo un interessante e consolidato percorso musicale alle spalle.

Carmelo Salemi

Debora Di Pietra è stata voce solista/corista dell’Orchestra Pop Siciliana con la quale ha accompagnato Gatto Panceri in suo live. Già voce dei Quinten, ha ottenuto con loro passaggi radiofonici su RadioUno Rai nella trasmissione Demo condotta da Michel Pergolani. Tra le sue performance più importanti gli open act a Rita Marcotulli a Caltanissetta e a Marina Rei all’Alburni jazz festival. È recente l’uscita del suo cd “Ventu di dragunera” con pezzi inediti siciliani scritti da Toti Bruno e Anna Mosca Pilato. Il cd è già diventato uno spettacolo con la regia a cura di Aldo Rapè e ha debuttato a Caltanissetta il mese scorso.

Roberto Macrì, ha spaziato in suoi studi in diversi ambiti e discipline musicali. Ha iniziato con il diploma in pianoforte e ha proseguito la sua formazione in Italia e all’estero specializzandosi in didattica strumentale, Pianoforte Jazz, Ingegneria del Suono e dello Spettacolo.

Ha seguito corsi di perfezionamento pianistico tenuti da alcuni dei più importanti Maestri italiani ed è stato premiato in numerosi concorsi. Svolge un’intensa attività concertistica che lo ha portato a esibirsi in numerose città italiane e all’estero.

Ha all’attivo numerosi progetti discografici, collaborando con importanti etichette del settore, e relativi alla sintesi sonora e al sound design. Attualmente è docente titolare di pianoforte presso l’Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale “G.Verga” di Canicattì.

Carmelo Salemi è un trombettista e flicornista che ha iniziato la carriera accademica iscrivendosi al Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina dove si è anche diplomato. Attualmente insegna Tromba all’Istituto Comprensivo Statale “Agrigento Centro” e, parallelamente agli studi classici, si dedica al jazz collaborando con musicisti di fama internazionale.