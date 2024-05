(Adnkronos) –

Bentley annuncia un nuovo simulatore di guida che gli consentirà di risparmiare 85 tonnellate di CO2 per ogni prototipo. Un avanzato simulatore di guida (Compact Full Spectrum Driving Simulator) che sarà installato presso la Dream Factory

di Crewe, location dove ogni Bentley viene realizzata a mano. Un sistema innovativo che offre un’alternativa sostenibile ai test fisici per lo sviluppo del comfort dei veicoli. Una tecnologia che permetterà agli ingegneri del Marchio inglese di ridurre notevolmente i chilometri reali da testare, soprattutto nel caso delle auto di lusso più richieste al mondo. Il simulatore è in grado di valutare il comfort di guida su diverse superfici stradali riprodotte con imperfezioni quali buche e dossi, per una rappresentazione rapida della risposta del veicolo. Installato nel campus di Crewe, il nuovo simulatore di guida Bentley è stato sviluppato in Italia dagli specialisti mondiali di simulatori VI-grade. Si tratta di un sistema compatto che svolgerà un ruolo fondamentale nello sviluppo della prossima gamma di veicoli elettrici a batteria di Bentley.

Charlie Smith, Virtual Vehicle Engineer di Bentley Motors, ha dichiarato: "L'introduzione del primo simulatore di guida a frequenza di marcia completo in Bentley è un momento importante per noi. Questo sistema all'avanguardia rappresenta un progresso significativo nelle nostre capacità di sviluppo virtuale e ci consentirà di perfezionare per la prima volta le caratteristiche fondamentali di Bentley in un ambiente virtuale dinamico”.

