Al Bano: “Con prevenzione ho superato cancro prostata, infarto e ischemia”

(Adnkronos) – "Grazie a controlli ed esami periodici ho sopportato e superato un cancro alla prostata, un infarto, un'ischemia e un male alle corde vocali. Quindi dico grazie alla prevenzione". Così all'Adnkronos Al Bano in occasione dell'evento 'Tennis and Friends – Special Edition 2024', che ieri ha aperto il weekend degli Internazionali Bnl d'Italia di tennis al Foro Italico, dal 6 al 19 maggio. "Tutto dipende da quanto uno ama la vita, più la ami e più devi capire che la prevenzione è un argomento indispensabile – scandisce l'artista 80enne di Cellino San Marco – Poi quando una manifestazione come Tennis and Friends ti offre la possibilità di fare prevenzione in modo gratuito, stare insieme e osservare senza nessun obbligo se non quello di dirti 'mi amo', io dico che se la vita ama me tutti stiamo bene. Come si dice, 'mens sana in corpore sano'". Sul fatto di sottoporsi a controlli, il cantante e attore brindisino non ha dubbi: "Quando è il momento di visitarmi vado, mai rimandare". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)