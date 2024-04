Xbox Cloud Gaming, la nuova dashboard permette di chattare da web

(Adnkronos) – Microsoft ha annunciato un cambiamento sostanziale per l'interfaccia del suo Xbox Cloud Gaming, la piattaforma che permette di giocare tramite browser web ai titoli in cloud di Xbox: integrerà caratteristiche social e un'interfaccia utente (UI) ispirata alla dashboard di Xbox. Questa innovazione include l'accesso a una versione web della chat di gruppo di Xbox, permettendo così di unirsi a conversazioni con amici direttamente da un browser, senza la necessità di ricorrere alle dedicate app desktop e mobile di Xbox. L'aggiornamento non si limita qui: l'interfaccia web sarà arricchita con funzioni che consentono di trovare e gestire amicizie su Xbox, inviare messaggi, visualizzare profili utente e traguardi, e accedere alle notifiche. Microsoft sta testando queste novità in beta con il gruppo degli Xbox Insiders, con l'obiettivo di estenderle successivamente a tutti gli utenti di Xbox Cloud Gaming. Una delle caratteristiche più interessanti è la compatibilità dell'interfaccia con smart TV e gli headset VR di Meta Quest, ampliando così le possibilità di utilizzo della piattaforma. L'interfaccia di Xbox Cloud Gaming, che già rifletteva l'UI della schermata Home delle console Xbox, si arricchisce ora di ulteriori funzioni mirate a migliorare l'esperienza utente. In precedenza, molte di queste funzionalità erano accessibili solo avviando un gioco cloud su Xbox. Microsoft sta anche introducendo nuovi hub di gioco nella sua app Xbox per Windows, offrendo ai giocatori PC la possibilità di monitorare i progressi nei giochi, accedere a contenuti aggiuntivi e ricevere notizie dagli sviluppatori direttamente all'interno dell'app Xbox. Inoltre, l'aggiornamento di aprile per la console Xbox, che inizia oggi il suo rollout su tutte le console, include l'opzione per disattivare i suoni della soundboard di Discord, notifiche per lo spazio di archiviazione delle catture di gioco su OneDrive, e nuove opzioni per limitare l'installazione di giochi o app sulla console Xbox. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)