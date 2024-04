(Adnkronos) – La Nato si aspetta che in Ucraina ci sarà "un'offensiva russa", quindi "bisogna continuare ad aiutare gli ucraini a difendersi, ma è stato ribadito in maniera molto chiara, in più di un intervento, che non ci saranno soldati della Nato a combattere in Ucraina". Lo dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della ministeriale Nato a Bruxelles. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)