Tekken 8, svelati i piani con nuovi personaggi e aggiornamenti

(Adnkronos) – Bandai Namco ha svelato il calendario di aggiunte e aggiornamenti previste per i prossimi mesi in Tekken 8, il titolo di combattimento uscito quest'anno su PC e console. Il team di sviluppo si è impegnato in un lavoro continuativo per ottimizzare le battaglie, con specifici adeguamenti che saranno implementati a partire da questa primavera. L'obiettivo principale è quello di affinare il bilanciamento del gioco, tenendo conto direttamente al feedback della comunità negli ultimi mesi. Con l'arrivo dell'estate, Tekken 8 introdurrà i primi aggiornamenti gratuiti. Tra questi, spicca il lancio di un nuovo stage, il Seaside Resort, che promette di aggiungere una fresca ambientazione alle sfide tra i giocatori. In aggiunta, verrà introdotta una nuova modalità Fotografia, permettendo ai giocatori di catturare e condividere momenti spettacolari durante le loro partite. L'autunno porterà ulteriori novità, con l'introduzione di una nuova storyline gratuita che vedrà protagonista Eddy Gordo, uno dei personaggi più carismatici e amati del roster. Saranno inoltre aggiunte nuove modalità di gioco, come Ghost vs. Ghost e la Online Practice, pensate per arricchire ulteriormente l'esperienza online e offrire nuove sfide ai giocatori. Uno degli annunci più attesi riguarda il ritorno di Lidia Sobieski, il primo ministro della Polonia, che farà la sua comparsa come secondo personaggio scaricabile. Lidia sarà disponibile da questa estate e potrà essere ottenuta in accesso anticipato dai possessori del Character Year 1 Pass. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)