Tekken 8 lancia un nuovo combattente: il ritorno di Eddy Gordo

(Adnkronos) – Bandai Namco ha annunciato l'aggiunta di un nuovo personaggio via DLC per Tekken 8: Eddy Gordo. Questo famoso combattente, che ha fatto il suo debutto nella serie con Tekken 3, si unisce al roster il 5 aprile. Per i fan di lunga data di Tekken, Eddy Gordo rappresenta non solo un personaggio affascinante per il suo stile di combattimento unico, ma anche un elemento nostalgico che rievoca ricordi di partite passate. Conosciuto come il "Fulmine Indomabile", Eddy prosegue nel suo viaggio di redenzione in Tekken 8, portando con sé la maestria della capoeira, il suo storico stile di combattimento. L'accesso a Eddy Gordo è garantito ai giocatori che hanno acquistato la Deluxe Edition, la Ultimate Edition o il Deluxe Edition Upgrade Pack di Tekken 8, offrendo così ai più fedeli sostenitori del gioco l'opportunità di ampliare le proprie strategie di combattimento con nuove mosse e tecniche. Il suo obiettivo di vendicarsi di Kazuya Mishima aggiunge un ulteriore strato di profondità alla narrazione già complessa di Tekken, sottolineando i temi di onore, vendetta e redenzione che hanno sempre caratterizzato la serie. Eddy Gordo è il primo dei quattro personaggi inclusi nel Season Pass di Tekken 8, anticipando l'arrivo di ulteriori combattenti che arricchiranno la rosa del gioco nei prossimi mesi. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)